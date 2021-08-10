В Анапе организована проверка по факту ДТП с участием автобусов

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В Анапе организована проверка в связи с ДТП с участием маршрутных автобусов. В аварии пострадали шесть человек. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Следственный отдел по городу Анапе краевого управления СКР организовал доследственную проверку по сообщению о ДТП с участием маршрутных автобусов «Луидор» и ПАЗ, - отметили в пресс-службе. – Среди шести пострадавших двое - несовершеннолетние.

Напомним, что 10 августа на Пионерском проспекте столкнулись два автобуса, которые следовали в попутном направлении. Водитель одного из них допустил столкновение с движущимся впереди транспортным средством. Пострадавшие доставлены в местную больницу.