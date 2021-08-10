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На Темрюк надвигается циклоническое чудовище. Грозные тучи обещают лютую непогоду. Об этом сообщают очевидцы.

Напомним, что пять штормовых предупреждений продолжают действовать на Кубани. В регионе ждут ливни, шквалы, смерчи и град. Об этом сообщил начальник центра ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Среди главных рисков возникновения ЧС: сильные осадки, град, ветер, подъем уровня рек с превышением неблагоприятных отметок, формирование воздушных воронок и пожароопасность.

- В этой связи выполнен комплекс превентивных мероприятий, силы и средства приведены в повышенную готовность, - отметил Павел Иванов. - МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры безопасности.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи объявили новое экстренное предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, над акваторией Черного моря 9 августа могут формироваться смерчи.