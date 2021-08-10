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Общество10 августа 2021 20:10

На Кубани только через сутки нашли тело утонувшего мальчика, друзья которого скрыли трагедию от родителей

Дети к тому же еще и спрятали его одежду
Мария БРУНОВА
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

На Кубани только через сутки нашли тело утонувшего мальчика, друзья которого скрыли трагедию от родителей. Дети к тому же еще и спрятали его одежду. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Трое восьмилетних мальчиков пришли купаться на местную Протоку. С разбега они бросились в воду, но один из ребят так и не вынырнул. Дети никого не стали звать на помощь, а просто разошлись по домам.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.