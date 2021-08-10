Фото: instagram.com/irinka.photolife

В Краснодаре скульптуру Екарного бабая и других персонажей фольклора установили незаконно. Судьба арт-объектов под вопросом. Об этом сообщил источник во властных структурах.

- 14 скульптур сомнительной художественной ценности заполнили аллею на улице 40-летия Победы, - прокомментировали горожане в соцсетях. – Кому нужна эта Едрёна вошь?

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи появился огромный арт-объект. Он является одним из самых больших на юге страны.

В тоннеле на территории курорта «Роза Хутор» завершилась работа по созданию крупного граффити.

Краснодарский клуб Stenaclub около двух недель создавал арт-объект. Площадь сооружения составила 900 кв. м. Ребята использовали 1300 баллонов краски.

На стенах тоннеля изображены пейзажи и животные Сочинского национального парка.