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В аэропорту Сочи для Елены Весниной подготовили торжественную встречу. Олимпийскую чемпионку чествовали официальные лица и юные спортсмены. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

— Наша спортсменка — яркий пример целеустремленности, упорной работы и силы духа, — отметил заместитель главы города Владимир Морозов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сочинская теннисистка Елена Веснина завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Вместе с Асланом Карацевым она уступила паре Павлюченкова – Рублев.

За победу спортсмены боролись без малого два часа. Но упускать золото не хотел никто. Из-за того, что Веснина и Карацев сравняли счет в финале микста, судьбу матча решил чемпионский тай-брейк. Здесь уже удача улыбнулась соперникам.