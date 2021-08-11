Узнали, где будут отключения света в Сочи 11 августа 2021

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 11 августа 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Они охватят более 20 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей.

Адлерский район

11 августа с 08:00 до 20:00 отключат свет на улицах Гастелло, Бакинская, Блинова, Веселая, Ворошиловградская, Каспийская, Коммунаров, Миндальная, Кутаисская, Пограничная, Черновицкая, 10 лет Октября.

Хостинский район

11 августа с 07:00 до 19:00 вырубят электричество на улицах Ялтинская, Краевско-Греческая, 50 лет СССР, Тепличная, Механизаторов, Грибоедова, Лысая Гора, Серафимовича, Учительская, Тургенева, Армянская.

Центральный район

11 августа с 07:00 до 19:00 не будет света в переулке Городской (частично), в некоторых домах на улицах Виноградная и Политехническая.

Лазаревский район

11 августа с 08:00 до 19:00 без света останутся жители сел Барановка, домов на Барановском шоссе, улицах Тополиная, Изобильная, Золотая, Братьев Аракелян, Античная, Армянская, Черногорская, в Гвоздичном переулке.