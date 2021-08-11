На месте взрыва газа в жилом доме в Краснодаре введен режим ЧС

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Мэр Краснодара побывал на месте взрыва газа в жилом доме на улице Орджоникидзе. Он провел оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного сегодня ночью. Полыхала жилая многоэтажка в Пашковском микрорайоне. По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газа.

- Еще два человека пострадали, они направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы, – написал Евгений Первышов в телеграм-канале.

Отмечается, что всего в доме проживают 53 человека, в том числе 10 детей. В городе сразу развернули пункт временного размещения граждан. Он открылся в гостинице «Москва». Туда отправили жильцов дома. Их обеспечили питанием.

- Создан оперативный штаб под руководством моего заместителя Андрея Дорошева. На месте введен локальный режим ЧС, – добавил мэр краевой столицы.

Отмечается, что на месте трагедии не прекращают работу сотрудники Службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю.

Сейчас эксперты занимаются оценкой технического состояния здания. Затем они полностью обследуют строение для оценки ущерба и оценят возможность дальнейшего проживания в доме.

Отмечается, что сумма компенсации жильцам дома будет зависеть от ущерба, который был причинен им и их квартирам.