Погода на 11 августа 2021 года в Краснодаре: мощные ливни, ураганный ветер и похолодание надвигаются на мегаполис

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Уже вторую неделю погода проверяет на прочность жителей Краснодара. Адская жара сменяется мощными ливнями и грозами. Вместе с дождливым циклоном на Кубань пришло похолодание.

Перепад температур за неделю составил 15 градусов, и это не предел. Синоптики считают, что самые холодные летние дни еще впереди.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 11 августа 2021 года в Краснодаре.

- В среду воздух прогреется до плюс 27 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Ожидается усиление ветра до 14 м/с.

По словам метеорологов, такая погода продержится в Краснодаре как минимум до конца этой недели.