Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 8:58

Погода на 11 августа 2021 года в Краснодаре: мощные ливни, ураганный ветер и похолодание надвигаются на мегаполис

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 11 августа 2021 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: instagram.com/woglinde

Фото: instagram.com/woglinde

Уже вторую неделю погода проверяет на прочность жителей Краснодара. Адская жара сменяется мощными ливнями и грозами. Вместе с дождливым циклоном на Кубань пришло похолодание.

Перепад температур за неделю составил 15 градусов, и это не предел. Синоптики считают, что самые холодные летние дни еще впереди.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 11 августа 2021 года в Краснодаре.

- В среду воздух прогреется до плюс 27 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Ожидается усиление ветра до 14 м/с.

По словам метеорологов, такая погода продержится в Краснодаре как минимум до конца этой недели.