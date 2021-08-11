Погода на 11 августа 2021 года в Анапе: залповые ливни бушуют на побережье Черного моря

Фото: mchs.gov.ru

На Кубань пришел дождливый циклон. Он установился в большей части районов Краснодарского края. Черноморское побережье не стало исключением.

Мощные ливни зарядили в Анапе еще в понедельник. Они продолжаются уже третий день. После небольших перерывов дождь возобновляется вновь.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 11 августа 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха в среду составит 26 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте ожидается полный штиль. Порывы ветра на побережье Черного моря не превышают 2-3 м/с.