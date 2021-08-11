Трамплины для детей появятся на олимпийских объектах в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Трамплины для детей появятся на олимпийских объектах в горах Сочи. Они расположатся в комплексе «Русские горки».

Здесь возведут новый детский центр по прыжкам на лыжах с трамплина.

- Нужно строить несколько трамплинов по 20, 30, 40 метров, – рассказал заместитель руководителя фонда «Талант и успех» по направлению «Спорт» Дмитрий Савин в интервью ТАСС.

Отмечается, что современный детский центр станет тренировочной базой для спортсменов со всей России. Еще он будет принимать детей из региональных центров, которые работают по модели «Сириуса».

Также новый комплекс распахнет двери для местных жителей. В остальное время в центре будут проводиться сборы и соревнования различного уровня.