Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новый корпус детской краевой больницы в Краснодаре заработает к концу года. Об этом рассказал первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. Накануне он посетил строящийся объект и оценил темп работ.

Напомним, что новая поликлиника появится в краевой столице по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Она возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Сейчас рабочие уже занимаются благоустройством территории лечебного учреждения. Они устанавливают бордюры и бетонируют территорию.

Также ведется работа внутри поликлиника. Здесь стартовала чистовая отделка. Рабочие проводят сети вентиляции, отопления, водоснабжения, электрики и кондиционирования.

– Есть небольшие отставания по отдельным видам работ, но в ближайшее время они будут устранены. Поручение губернатора исполняется, к концу года больничный корпус будет сдан в эксплуатацию, – подчеркнул Андрей Алексеенко.

Отмечается, что сейчас на объекте трудятся 260 человек. Общая готовность больницы составляет более 60%.

Новый корпус вместит в себя хирургическое и онкологическое отделения, приемное отделение с противошоковой палатой, хирургический и операционный блок, станцию криоконсервации, отделение переливания крови.

- Также в больнице будет создано подразделение для трансплантации костного мозга, реанимационный комплекс, – добавили в пресс-службе администрации Кубани.

Отметим, что первых посетителей новая детская краевая больница должна принять уже до конца этого года.