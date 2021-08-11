Более полутора тысяч жителей Краснодара остались без света из-за авариях на подстанциях Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Более полутора тысяч жителей Краснодара остались без света из-за аварий на подстанциях. Сейчас специалисты устраняют последствия поломок, сообщает ЕДДС Краснодара.

Отмечается, что аварийное отключение случилось в среду утром. В районе 7:17 в Прикубанском округе Краснодара из строя вышли 12 подстанций. Это произошло из-за повреждения линии.

Сейчас на месте работают энергетики. Они планируют возобновить подачу электроэнергии в течение 4-5 часов.

По данным «КП» – Кубань», без света остались жители улиц Звездной, Прохладной, Архангельской, Верной, Гиагинской, Звенигородской, Народной, Поселковой, Возрождения, Сенной, Вечной, Ивдельской, Троицкой, Семеновской, Посадской и Степанова.