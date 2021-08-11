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Правительство дополнительно выделило 300 миллионов рублей на строительство Яблоновского моста. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

– Изначально мы планировали довести техническую готовность моста до 50% только к концу 2021 года. Благодаря поддержке Правительства России смогли увеличить темпы строительства и уже достигли этих показателей, – сказал Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что ориентировочные сроки завершения строительства – 2024 год. Но не исключено, что объект сдадут уже в 2023-м. Сейчас изучается возможность выделения дополнительных средств на строительство нового Яблоновского моста.

Напомним, что возведение объекта стартовало в 2019 году. Его строят в три этапа. Общая длина нового Яблоновского моста составит 400 метров. Он получит по две полосы в каждом направлении, тротуар и дорожку для велосипедистов.

Сейчас завершили первый этап возведения объекта. Уже готовы пять из семи опор. Строители занимаются монтажом металлических конструкций пролетного строения.