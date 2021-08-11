Два идущих из Краснодарского края поезда задержали в Абхазии из-за ЧП

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Два поезда, идущих через Краснодарский край, задержали в Абхазии. Это составы №480 Сухум – Санкт-Петербург и №488 Сухум – Самара. Оказалось, там на рельсы упало дерево.

- 10 августа около 23:00 на перегоне Гагра – Цандрыпш в Абхазии повредилась контактная сеть из-за падения дерева, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказских железных дорог.

Сейчас на месте идут восстановительные работы. Время прибытия поездов откладывается до решения проблемы. Узнать подробности можно по телефону РЖД 8-800-775-00-00.