Теперь без перебоев: в селе Сочи закончили реконструкцию сетей водоснабжения

Фото: администрации Сочи.

Ремонт водопровода проведен накануне по проекту реконструкции разводящих сетей.

В селе Нижняя Хобза Лазаревского района Сочи накануне улучшили систему водоснабжения. Замену устаревших механизмов начали в 2020 году. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации курорта.

Так, по улицам Минина и Пожарского установлены новые трубы. Изменения коснулись и прилегающих территорий: проведено благоустройство с установкой колодцев.

Реконструкция, по словам директора департамента городского хозяйства Артура Рогоняна, обеспечит постоянное наличие воды благодаря новым магистральным водоводам.

- Изменения пойдут во благо местным жителям и работникам расположенных вблизи садоводческих территорий, - добавляют в мэрии.

Всего на выполнение проекта ушло около 3 миллионов рублей.