32 метра над пропастью: первый в России полностью прозрачный подвесной мост появился в Сочи

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Полностью прозрачный подвесной мост появился в Сочи. Его установили в горах. Он не имеет аналогов в России.

Мост состоит из ступеней из монолитного поликарбоната. Они соединены металлическими скобами и тросами.

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Отмечается, что новый аттракцион не имеет аналогов в России. Он будет работать круглый год. Мост установлен на высоте 2320 метров над уровнем моря. Это только добавит острых ощущений во время прогулки по сооружению.

За безопасность людей отвечает страховочное снаряжение. Без него на мост банально не пустят. Также есть лимит по весу и росту. Гостя тяжелее 100 кг и ниже 130 см на объект попросту не допустят. Это связано с безопасностью.