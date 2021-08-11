Готовь 3 миллиона: cнос незаконных построек бизнес-леди Анапы оплатит сама

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

Снос незаконных строений идет в Анапе. Работы проходят под контролем приставов. Как сообщили «Комсомольской правде» – Кубань», местной предпринимательнице без оснований принадлежит участок площадью 2362 квадрата, здания в 676 и 544 квадратных метров, металлическая беседка, гараж и бетонные навесы.

- Это было установлено во время судебного разбирательства, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в УФССП по Краснодарскому краю. - На территории отключены все коммуникации, а жительнице запрещен выезд из страны.

Потраченные на снос построек средства приставы собираются взыскать через суд. Экспертизой установлена сумма в размере 3 миллионов рублей.

Стоит отметить, что предпринимательницу не раз привлекали к административной ответственности.