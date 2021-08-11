Краснодарский гонщик лишился элитной иномарки за долг в 1,8 миллиона рублей

Фото: УФССП по Краснодарскому краю.

Молодой водитель из Краснодара успел накопить долг почти в 2 миллиона рублей. В течение двух лет он не вносил средства за кредиты и не исполнял конституционную обязанность – уплату налогов.

В ходе разбирательства проведены меры по взысканию с должника средств и установлена вероятная причина неуплаты.

- Был осуществлен выход в адрес, где на парковке у многоквартирного дома красовался Genesis G70 2018 года, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» отдел судебных приставов по Центральному округу Краснодара.

Теперь любитель автомобилей представительского класса останется ни с чем: судебным приставом наложен акт на арест машины. Вырученные средства возместят задолженность.

Ранее местными СМИ сообщалось, что в списках невыездных должников из-за неоплаченных долгов находятся 381,4 тысячи жителей Кубани.