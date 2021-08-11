Умер Анатолий Удотов, бывший глава Росисполкома Сочи

Анатолий Удотов

В Сочи скончался бывший глава администрации города Анатолий Удотов. Он был руководителем Росисполкома в 1977-1983 годах.

За время его правления в Сочи появились гостиница «Дагомыс», концертный зал «Фестивальный», пансионаты «Нева» и «Белые ночи», корпуса санаториев «Тихий Дон»,«Заполярье», «Светлана», «Ставрополье», три блока торговой галереи на улице Навагинской, самый большой в СССР пляж «Маяк» на пять тысяч мест.

После того как Анатолий Удотов ушел с поста главы, он стал первым заместителем гендиректора производственного объединения бытового обслуживания курорта, а после – председателем «Сочигорбытсоюза».

Свои соболезнования о смерти чиновника выразил нынешний мэр Сочи Алексей Копайгородский.