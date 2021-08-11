В аэропорту Сочи загорелся рейсовый автобус

Фото: "ЧП Сочи"

ЧП случилось утром 11 августа на территории Международного аэропорта Сочи. Там загорелся рейсовый автобус Сочи-Аэропорт-Роза Хутор.

- Водитель экстренно высадил пассажиров. Всего в автобусе находилось девять человек. Никто не пострадал. Возгорание случилось в моторном отсеке, его потушили водитель и сотрудник воздушной гавани с помощью огнетушителя, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе аэропорта курорта.

Сейчас движение автобусов в аэропорту продолжается по графику.

Напомним, в Краснодаре 11 июля случился взрыв в маршрутке. Там прямо на пассажира вылилась канистра с горючим.