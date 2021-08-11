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Общество11 августа 2021 12:10

Сотрудницу Краснодарского филиала Минтранса России наградили за предотвращенную кражу

Ей вручили благодарность
Светлана ОВДЕЙ
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Начальник смены Александра Журавлева.

Начальник смены Александра Журавлева.

На имя сотрудницы Краснодарского филиала Минтранса России поступило благодарственное письмо.

- Отметили начальника смены Александру Журавлеву за проявленный высокий профессионализм, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

Она помогла транспортным полицейским предотвратить преступление.

– Благодаря точным действиям ей удалось пресечь два хищения, - говорит начальник Новороссийского линейного отряда МВД России на транспорте Олег Абрамов.

Уровень работы говорит о надежной охране объектов транспортной безопасности Новороссийского морского порта.