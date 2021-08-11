Полицейского из Геленджика приговорили к семи годам за взятку от бизнесмена - любителя джипов

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Суд Геленджика рассмотрел уголовное дело в отношении 46-летнего бывшего начальника полиции по исполнению административного законодательства. Его признали виновным во взяточничестве и осудили на семь лет.

По данным следствия, мужчина узнал о бизнесмене, который незаконно занимался джиппингом на курорте. Однако вместо того, чтобы помочь закрыть его дело, он попросил взятку в 1,2 миллиона. Все деньги нужно было передавать частями.

- После передачи второй части суммы он был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В суде бывший полицейский отказался признавать свою вину, однако доказательной базы следствия было достаточно для оглашения приговора.