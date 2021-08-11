Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края.

За 24 часа на Кубани было обнаружено 256 новых случаев заражения COVID-19. Первое место антирейтинга ушло Краснодару. За предыдущие сутки здесь выявили 40 новых случаев заражения страшной инфекцией. Еще 24 положительных теста на коронавирус сдали жители Лабинского района. На 20 заболевших больше стало в Армавире. Еще по 18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 добавилось в Сочи и Горячем Ключе.

Отметим, что на Кубани продолжается массовая вакцинация населения. Это лучший способ избежать заражения. За восемь месяцев в Краснодарском крае прививку от COVID-19 поставили свыше 1,7 миллиона человек.