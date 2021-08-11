Угрозы обрушения дома, где хлопок газа разрушил квартиру, нет Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Угрозы обрушения дома, где хлопок газа разрушил квартиру, нет. Об этом заявил глава Краснодара Евгений Первышов во время комиссии по ЧС.

Ранним утром в среду полыхала многоэтажка на улице Орджоникидзе в краевом центре. Местные жители проснулись от жуткого грохота и рева. В одной из квартир произошел хлопок газа. Он превратил бетонные стены в руины.

- Необходимо разобрать наружную стену и кровлю в зоне возгорания – речь идёт о территории двух квартир, – написал в телеграме Первышов.

Глава города отметил, что специалисты приступили к демонтажным работам. Это позволит исключить вероятность дальнейшего обрушения конструкции дома.

- По предварительным оценкам экспертов, опасности обрушения остальных участков нет, – добавил глава города.

Сейчас специалисты рассчитывают стоимость ремонтных работ. Они будут выполнены в максимально сжатые сроки.

- Будет произведено полное обследование всего дома, специалисты осмотрят газовое оборудование и другие коммуникации, – подчеркнул Евгений Первышов.

Он добавил, что жители пятиэтажки вернутся в квартиры после заключения экспертов. Они должны подтвердить, что проживать в доме безопасно. Пока люди находятся в пункте временного размещения. Он развернулся в гостинице «Москва». Сюда заселились 24 человека, включая 5 детей.

- Восстановительные работы пострадавших участков займут не одну неделю, поэтому охрану правопорядка по периметру дома обеспечат сотрудники полиции, – заключил мэр.

Также он поблагодарил сотрудников экстренных служб за слаженную работу.