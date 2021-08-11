Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 12:47

Угрозы обрушения дома, где хлопок газа разрушил квартиру, нет

Об этом заявил глава Краснодара Евгений Первышов
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Угрозы обрушения дома, где хлопок газа разрушил квартиру, нет

Угрозы обрушения дома, где хлопок газа разрушил квартиру, нет

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Угрозы обрушения дома, где хлопок газа разрушил квартиру, нет. Об этом заявил глава Краснодара Евгений Первышов во время комиссии по ЧС.

Ранним утром в среду полыхала многоэтажка на улице Орджоникидзе в краевом центре. Местные жители проснулись от жуткого грохота и рева. В одной из квартир произошел хлопок газа. Он превратил бетонные стены в руины.

- Необходимо разобрать наружную стену и кровлю в зоне возгорания – речь идёт о территории двух квартир, – написал в телеграме Первышов.

Глава города отметил, что специалисты приступили к демонтажным работам. Это позволит исключить вероятность дальнейшего обрушения конструкции дома.

- По предварительным оценкам экспертов, опасности обрушения остальных участков нет, – добавил глава города.

Сейчас специалисты рассчитывают стоимость ремонтных работ. Они будут выполнены в максимально сжатые сроки.

- Будет произведено полное обследование всего дома, специалисты осмотрят газовое оборудование и другие коммуникации, – подчеркнул Евгений Первышов.

Он добавил, что жители пятиэтажки вернутся в квартиры после заключения экспертов. Они должны подтвердить, что проживать в доме безопасно. Пока люди находятся в пункте временного размещения. Он развернулся в гостинице «Москва». Сюда заселились 24 человека, включая 5 детей.

- Восстановительные работы пострадавших участков займут не одну неделю, поэтому охрану правопорядка по периметру дома обеспечат сотрудники полиции, – заключил мэр.

Также он поблагодарил сотрудников экстренных служб за слаженную работу.