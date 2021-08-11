В Сочи автомобильную дорогу к селу отремонтируют к концу 2022 года

Фото: администрации края.

Ремонт дороги к селу Отрадное в Сочи идет полным ходом. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, на участке запланировано возвести 17 подпорных стен, заменить необходимые трубы и покрытие. Дорогу оснастят ограждениями, знаками движения и разметкой.

Завершить объем работы планируют к 2022 году. Сейчас на участке выполнено 65% необходимых изменений.

– В работе задействовано 22 единицы техники и 56 рабочих, - говорит руководитель «Краснодаравтодора» Евгений Зайцев. - Некоторые территории уже обустраивают по установленному плану – замене покрытия и возведению конструкций.

Всего на обновление региональной полосы выделено 294 миллиона рублей из федерального бюджета. Общие затраты составят 575 миллионов рублей.

- Число объектов, которые реконструируют по проекту «Безопасные и качественные дороги», выросло до 11, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации края. - Восемь из них введут в эксплуатацию уже в 2021 году.