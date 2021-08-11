Поиски пропавшего в горах Сочи челябинца продолжаются четвертые сутки

Фото: ЮРПСО.

Поиски пропавшего жителя Челябинской области продолжаются. Об этом сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В работе задействованы оперативные поисково-спасательные службы: кинологи, вертолетчики, авиационно-спасательный центр.

- В том числе на предполагаемых территориях исчезновения работают 17 спасателей, 7 из которых сегодня направлены на ледник Холодный и Псеашхо, - говорят в ЮРПСО. - Планируется обследование морен и трещин.

За время поисковых работ исследованы перевал Строителей, перевал Строителей Ложный, кромка ледника Холодный, исток реки Бзерпи, озеро Малое, вершина и отроги горы Сахарный Псеашхо, туристические тропы к Бзерпинскому карнизу и лагерю Холодный, район горы Табунной, горы Северной Табунной, вершина Бзерпь, скальники.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об исчезновении 30-летнего туриста в горах Сочи. Житель Челябинской области пропал 7 августа, на связь с родными турист пока не выходит.