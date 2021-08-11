Кубань перевыполнила план по экспорту масложировых продуктов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край в 2021 году перевыполнил план по экспорту масложировых продуктов на 6%. К началу августа план был уже готов, сейчас результативность уже сверх нормы.

- Масложировые продукты наиболее востребованы на зарубежных рынках. Так, подсолнечное и рапсовое масла экспортируются в тридцать стран мира. Крупные импортеры для Кубани – это Китай, Малайзия, Кипр, Турция, Испания, Узбекистан, Украина, Израиль, Армения, Грузия, Афганистан, Белоруссия, – сообщает вице-губернатор Андрей Коробка.

Отметим, что с начала года поставки в денежном эквиваленте составляют 382 миллиона долларов при плане в 360.