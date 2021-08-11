В Сочи заканчивают ремонт пищеблоков в двух школах

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Ремонт пищеблоков завершается в двух школах Сочи. Об этом сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба города-курорта.

Всего, по словам начальника управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольги Медведевой, на реконструкцию выделено 10 миллионов рублей.

Так, в школе №7 с 1 сентября обеды начнут готовить с новым оборудованием. Кроме того, сотрудники начнут работать в помещении большей площадью. Это увеличит количество посадочных мест.

- На объекте проведен демонтаж стен, стяжка пола, заменены электрика и сантехника, - говорит директор строительной компании Сочи Завен Мурадян.

Работы по капремонту почти завершены: остается укладка плитки. Кстати, в выборе нового покрытия стен и пола предложили участвовать ученикам. Ребята смогли оформить дизайн пищеблока на свой вкус.

- Уже заказана мебель и ламбрекены. Остается украсить стены постерами, коллекцией кухонных часов, - рассказала директор школы №7 Ирина Тлехас.

Напомним, на ремонт пищеблоков в 2020-м и 2021 году было направлено 18 миллионов краевых средств. На сегодняшний день уже готовы пять проектов на вхождение в госпрограмму по ремонту школьных пищеблоков на 2022 год.