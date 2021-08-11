Директору санатория «Знание» в Сочи предъявили новое обвинение

Дмитрий Богданов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Директору санатория «Знание» в Сочи Дмитрию Богданову предъявили новое обвинение. Теперь вместо злоупотребления своими полномочиями его подозревают в части 4 статьи 160 УК России - «Присвоение или растрата, то есть хищение имущества, вверенного виновному». Об этом сообщает руководитель инициативной группы защиты Богданова Александра Мирошникова.

Кроме того, Богданова пытаются посадить под арест с момента задержания. Сейчас ему смягчили меру пресечения до домашнего ареста, однако следователи не оставляют свои ходатайства.

Напомним, директора санатория задержали 30 мая на выходе из самолета. Его обвинили в том, что он задерживает передачу санатория в собственность государству для того, чтобы получить больше денег от работы здания.

На защиту Дмитрия встали десятки человек. Они начали писать петиции и упоминать Богданова как совершенно порядочного человека. К защите подключены и адвокаты.

- У нас есть презумпция невиновности. То, что в отношении человека заведено уголовное дело, еще не значит, что он преступник, - сообщает заступник директора.