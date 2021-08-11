Кубанский маслосырзавод снова выпускал продукцию с запрещенными веществами

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Маслосырзавод «Славянский» привлечен к административной ответственности за фальсификацию продукции. При лабораторном исследовании в образцах обнаружены опасные для организма вещества. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, в образцах молока ультрапастеризованного 2,5% — 3,2% жирности, ряженки 2,5% и кефира 2,5% обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе. Экспертами подчеркивается и нарушение в жирнокислотном составе.

Стоит отметить, что «Славянский» привлекают к ответственности уже не первый раз. Маслосырзаводу только в 2021 году выписали 16 нарушений. За это завод получил штрафы, общая сумма которых составляет 2,55 миллиона рублей.

- К тому же административные акты дважды отправляли в суд с требованием прекратить работу завода, - сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Ранее, в 2019 году, организацию уже уличали в фальсификации продукции. В апреле 2021 года запрещена продажа масла и сметаны по той же причине.