За неработающие кондиционеры маршрутчиков в Новороссийске хотят наказывать 10-тысячным штрафом

А еще предлагается добавить обязанность водителя включать кондиционер при температуре выше +20 градусов.

В Новороссийске хотят штрафовать владельцев маршруток, в которых не включают кондиционеры в жаркую погоду. Об этом сообщил мэр города Игорь Дьяченко в Instagram.

- Специалистами управления транспорта подготовлены проекты письменных обращений в ЗСК о внесении изменений в статью 6.4 «Нарушение законодательства об организации транспортного обслуживания населения» Закона Краснодарского края, - сказал глава города.

За отключение кондиционирования юрлицу грозит административный штраф - 10 тысяч рублей, водителю – 3 000 рублей.

Как сообщает мэр, за последнее время в администрацию города поступило 39 жалоб от местных жителей. 18 из них подтвердились при проверке. Кроме того, пять авто сняли с маршрута, 13 – убрали из-за нарушений. В течение проверки составлено 25 актов за несоблюдение закона.

По мнению Игоря Дьяченко, меры к водителям, недобросовестно не включающим кондиционеры, должны быть жестче.

Кроме того, сейчас готовится проект письма по рассмотрению нового требования к перевозчикам. Так, к существующей статье предлагается добавить обязанность водителя включать кондиционер при температуре выше +20 градусов.