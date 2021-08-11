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Росприроднадзор отобрал пробы воды с места разлива нефти под Новороссийском. Специалисты оценивают реальные масштабы загрязнения. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем инстаграм-аккаунте.

- На месте работают наши специалисты. Они оценят степень загрязнения воды нефтепродуктами, пробы уже взяли. Сейчас оцениваем масштабы загрязнения, - заявила Радионова.

Напомним, ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти и проверить информацию РАН о том, что выброс увеличился в 400 тысяч раз.