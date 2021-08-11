Кубанским спортсменам - участникам Олимпиады выплатят от 350 тысяч до 2 млн премий

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Спортсменам - участникам Олимпиады в Токио от Краснодарского края выплатят премии на общую сумму 27 миллионов рублей. Деньги получат все атлеты, занявшие с 1-е по 8-е место. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Нам важно поддерживать вас, спортсменов. Дорога в Японию и победы дались нелегко, это будет вашим вознаграждением. В дальнейшем мы поможем вам реализовать себя и в тренерской деятельности, - сказал глава края.

Так, серебряные призеры получат по 2 миллиона, бронзовые – по 1,5 миллиона, занявшие 4-8 места – по 750 тысяч. Остальные участники получат по 375 тысяч.