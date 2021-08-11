Возбуждено уголовное дело по факту разлива нефти под Новороссийском

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Напомним, мощный выброс нефтепродуктов в акваторию Черного моря случился 7 августа. По предварительным данным, главная причина ЧП – внутренняя поломка, а также халатность сотрудников морского порта.

Первоначально было известно о разливе в 200 квадратных метров, но 11 августа информация обновилась. Согласно снимкам со спутника, в море вылилось 80 квадратных километров нефти. Новость получила широкий резонанс, после чего возбудили уголовное дело. Сейчас материалы отправили в производство Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Южного Следственного комитета на транспорте.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Краснодарского следственного отдела на транспорте. Осматривают территории, Росприроднадзор забрал пробы воды, специалисты ведут ликвидацию.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления, - заключили в ведомстве.

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Однако даже если виновников накажут, ситуация уже случилась. Как это повлияет на природу и отдых в Краснодарском крае рассказал эколог и глава академического сообщества «Экос», научный сотрудник института водных проблем РАН Артём Акшинцев в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Идет угроза и рекреационным пляжным зонам. Весь заповедник Утриш подпадает под загрязнение, а также Дюрсо и Южное Терновское (ДАЛЕЕ).