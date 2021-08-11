Фото: пресс-службы нацпарка

В Сочи разработают концепцию развития территории возле башни Ахун. Экскурсионный объект – визитную карточку Сочи – ждет реконструкция. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

- Совместно с руководством национального парка проработаем все вопросы — от транспортной доступности до санитарного состояния и возможности реконструкции знаменитой башни, - отметил глава города Алексей Копайгородский.

Для работы будет создана межведомственная рабочая группа.

В Сочинском нацпарке уточнили, что объект показа «Смотровая башня на горе Большой Ахун» — один из самых популярных достопримечательностей. Его посещают 1,5 тысяч человек ежедневно.