Фото: дельфинария на Большом Утрише

В анапском дельфинарии нашли масляные пятна после розлива нефти под Новороссийском. Едва удалось не допустить проникновение пленки в вольеры с животными. Об этом сообщили в дельфинарии на Большом Утрише

- Сотрудники оперативно достают ленты сорбирующего бона – он как огромная губка будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным. Слаженная командная работа и акватория защищена. Но, к сожалению, не всё море, - отметили в дельфинарии.

Напомним, мощный выброс нефти в акваторию Черного моря случился 7 августа. По предварительным данным, главная причина ЧП – внутренняя поломка, а также халатность сотрудников морского порта.

11 августа стало известно, что разлив нефти составил 80 квадратных километров, что в 400 (!) тысяч раз больше первоначальных цифр. Новость получила общественный резонанс. Возбудили уголовное дело. К нему подключилась и Генеральная прокуратура.