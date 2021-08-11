Информация о пострадавших уточняется

В Краснодаре столкнулись скутер и иномарка. На месте работают полиция и медики. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

- По предварительным данным в аварии травмы получил водитель мотоцикла, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в оперативных службах. – Медики скорой оказывают помощь пострадавшему.

ДТП произошло в краевом центре на пересечении улиц Красных партизан и Гагарина.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в правоохранительных органах.