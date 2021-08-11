Момент аварии

На Кубани в ДТП попала карета скорой помощи. Медики ехали с включенными проблесковыми маячками на красный сигнал светофора. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в краевом ГИБДД.

Авария произошла в Апшеронске. Рядом с неотложкой мчался и грузовик.

- По предварительным данным, водитель автомобиля скорой помощи не уступил дорогу большегрузу. Машины столкнулись, - уточнил сотрудник Госавтоинспекции.

Бригада неотложки с места ДТП доставлена в больницу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре вечером 11 августа столкнулись скутер и иномарка. На месте работают полиция и медики.