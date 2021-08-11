На Кубани продлили экстренное предупреждение еще на три дня

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В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение еще на три дня. В регионе по-прежнему прогнозируют сильные дожди, грозы, град и смерчи. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Экстренное предупреждение будет действовать 12-14 августа, - уточнил представитель пресс-службы.

Во время ливней ожидается шквалистое усиление ветра - до 20-23 м/с.

Вероятность формирования смерчей над Черным морем сохранится на участке от Анапы до Магри. Из-за дождей уровень воды в реках поднимется до неблагоприятных отметок, в горной местности могут сойти селевые потоки.