Узнали, где будут отключения света в Сочи 12 августа 2021

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Отключения света в Сочи 12 августа 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Они охватят более 20 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей.

Адлерский район

12 августа с 08:00 до 20:00 отключат от электроснабжения улицы Суздальская, Черновицкая, Бакинская, Миндальная, Каспийская, Витебская, Светогорская, Рижская, Православная, 10 лет Октября, переулки Фермерский, Васильковый и СТ «Горный сад», «Золотой Гребешок».

Хостинский район

12 августа с раннего утра и до 19:00 не будет света на улицах Платановая, Краевско-Греческая, Армянская, Грибоедова, Лысая Гора, Серафимовича, Учительская, Молодогвардейская.

Центральный район

12 августа до 19:00 отключат электричество на улицах Виноградная, Политехническая, Туапсинская, Альпийская, Пионерская, Параллельная, Ломоносовская, Невская, Севастопольская, Донская, Пасечная, Чехова, Пластунская, Яблочная, Целинная, Я. Фабрициуса.

Лазаревский район

12 августа с 08:00 до 19:00 без света останутся жители села Тихоновка.