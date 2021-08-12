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Роспотребнадзор обнародовал результаты исследования морской воды в Новороссийске после разлива нефти. В зонах рекреации акватории она соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

- Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации, прочие показатели тоже соответствуют гигиеническим нормативам, - заявили в ведомстве.

Напомним, что мощный выброс нефти в акваторию Черного моря произошел 7 августа. По предварительным данным, главная причина ЧП – внутренняя поломка, а также халатность сотрудников морского порта.

11 августа стало известно, что разлив нефти составил 80 квадратных километров, что в 400 (!) тысяч раз больше первоначальных цифр. Данный факт получил общественный резонанс. Возбудили уголовное дело. К нему подключилась и Генеральная прокуратура.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в анапском дельфинарии нашли масляные пятна после розлива нефти под Новороссийском. Едва удалось не допустить проникновение пленки в вольеры с животными.