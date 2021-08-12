Депутат ЗСК призвал дать адекватную оценку ущерба экологии после разлива нефти в Новороссийске

Фото: пресс-службы Сергея Алтухова

Депутат ЗСК Сергей Алтухов призвал дать адекватную оценку ущерба экологии после разлива нефти в Новороссийске. Он выехал на место ЧП, сообщили в пресс-службе.

- Оценкой масштабов ущерба, безусловно, должны заняться специалисты. Но меня сегодня возмутило сообщение, что, судя по космическим снимкам, площадь разлива нефтепродуктов во много раз больше, чем было заявлено в субботу, - считает Сергей Алтухов.

По его мнению, мониторинг необходимо продолжать и дать адекватную оценку ущерба экологии Черного моря.

Напомним, что мощный выброс нефти в акваторию Черного моря произошел 7 августа. По предварительным данным, главная причина ЧП – внутренняя поломка, а также халатность сотрудников морского порта.

11 августа стало известно, что разлив нефти составил 80 квадратных километров, что в 400 (!) тысяч раз больше первоначальных цифр. Данный факт получил общественный резонанс. Возбудили уголовное дело. К нему подключилась и Генеральная прокуратура.