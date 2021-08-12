Что произошло за ночь 12 августа: Снимки из космоса не считают доказательством большого объема разлива нефти под Новороссийском

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Что произошло за ночь 12 августа 2021 года. Снимки из космоса не считают доказательством большого объема разлива нефти под Новороссийском. Такое заявление сделала глава Росприроднадзора.

В Адыгее осудили мужчину, который призывал убить сотрудников ФСИН. Его отправили в колонию строгого режима на 16 лет.

Поиски пропавшего в горах Сочи челябинца продолжаются четвертые сутки. Турист исчез в окрестностях курорта и пока не выходит на связь с родными.

Кубанским спортсменам - участникам Олимпиады выплатят от 350 тысяч до 2 млн премий. Деньги получат все олимпийцы.

Угрозы обрушения дома, где хлопок газа разрушил квартиру, нет. Об этом заявил глава Краснодара Евгений Первышов.