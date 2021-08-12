Погода на 12 августа 2021 года в Краснодаре: ураган и дожди обрушатся на мегаполис Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самая холодная неделя этого лета продолжается. Уже несколько дней подряд температура воздуха в Краснодаре не прогревается больше, чем на 30 градусов.

Вместе с похолоданием на Кубань заглянул дождливый циклон. В ближайшие сутки синоптики ожидают ливни и грозы и усиление ветра до 14 м/с.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 12 августа 2021 года в Краснодаре.

- В четверг днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Также ожидаются ливни и грозы.

Также в городе ожидается ураганный ветер. Его порывы будут достигать 14 м/с.