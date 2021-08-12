Погода на 12 августа 2021 года в Анапе: теплее даже в море Фото: Максим ПЕСКОВ

Температура воздуха на кубанских курортах бьет рекорды. Так холодно на побережье Черного моря не было уже давно. Средняя температура воздуха в августе составляет всего 25-27 градусов.

Удивительно, но теплее даже в Черном море. Так, в Анапе вода прогрелась до плюс 26 градусов. Это самый высокий показатель этим летом.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 12 августа 2021 года в Краснодаре.

- В четверг воздух прогреется до плюс 25 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики. – Также на курорте ожидаются ливни и грозы.

Отметим, что нынешнее лето стал одним из самых холодных для курортов Краснодарского края за несколько лет.