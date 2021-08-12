Из-за мощных ливней в Краснодарском крае эвакуировали более 50 человек

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Мощные ливни стали причиной паводка в Отрадненском районе Краснодарского края. Здесь под воду ушли 35 дворов. Спасатели эвакуировали свыше 50 человек.

Отмечается, что мощный ливень обрушился на район прошлой ночью. Из-за непогоды сильно поднялся уровень воды в реке Уруп.

- Подтопило 35 дворов в станице Передовой и хуторе Ильич Отрадненского района, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе краевого управления МЧС,

Отмечается, что эвакуация потребовалась 53 людям, включая 8 детей. Они разместились у родственников. Уже к утру вода в районе сошла, и местные жители вернулись в свои жилища.

Во время паводка спасатели использовали оповещение с помощью сиренно-речевых устройств. На месте работали 26 человек и 10 единиц техники.