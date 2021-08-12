Фото: admkrai.krasnodar.ru

Строительство трех проблемных домов завершили в Краснодаре в 2021 году. Об этом рассказал первый заместитель губернатора края Андрей Алексеенко.

– Вопрос защиты прав дольщиков – один из важнейших, он находится на особом контроле губернатора края, прокуратуры и следственного комитета. Благодаря совместным усилиям проблема уверенно решается. Объекты завершают с привлечением инвестиционных средств, наиболее сложные достраивают при участии федерального Фонда защиты прав дольщиков и за счет краевого бюджета, – подчеркнул Алексеенко.

Отмечается, что в 2020 году на Кубани были восстановлены права дольщиков свыше чем на 100 объектах. Еще 30 тысяч человек получат ключи от квартир до конца 2021-го. Они заселятся в 83 проблемных дома.

За первое полугодие 2021-го в краевом центре было завершено возведение сразу трех объектов. Это 2-я очередь ЖК «Авиатор», литер 4 ЖК «Дуэт» и ЖК «Резиденция».

Отмечается, что свои права восстановили дольщики дома, который возводила компания ООО «КРЦ». Они получили ключи от новых квартир в жилом комплексе «Маршал».

Также комиссия рассмотрела три проблемных дома в ЖК «Фонтаны». Строения возводятся на улице Воронежской. Все объекты находятся в высокой степени готовности. На них трудятся около 120 человек. Работы намерены закончить уже в 2021 году.

Отмечается, что до конца лета строители собираются завершить возведение двух 26-этажных домов и парковочного комплекса в ЖК «Армада».

Еще по 14 проблемным домам региональный Фонд защиты прав участников долевого строительства выплатит компенсации владельцам квартир. Общая сумма составит 3 миллиарда рублей. Уже сейчас выплаты получили 1017 дольщиков.

Добавим, что в первом квартале следующего года строители закончат работы в жилом комплексе «Иван да Марья». Еще два проблемных дома – ЖК «Адмирал Нахимов» и «Новый прогресс» – находятся в конкурсном производстве.