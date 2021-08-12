Фото: пресс-служба администрации Сочи
Зимний театр в Сочи ждет масштабная реставрация. Об этом рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский. Он отметил, что на фундаменте здания появились трещины.
- По предварительной оценке, сейчас основные опасения вызывают трещины на фундаменте и стенах, – написал в телеграм-канале мэр города, добавив, что они образовались из-за оползней.
Глава курорта напомнил, что здание Зимнего театра является памятником архитектуры. Его реставрацией займутся профессионалы.
Здание нуждается в обновлении кровли. Год назад специалисты уже приводили в порядок отдельные участки покрытия. Теперь им предстоит комплексная работа.
Также рабочие освежат ремонт внутренних помещений. В том числе они обновят техническое оснащение Зимнего театра.
Отмечается, что реставрация объекта не должна сказаться на графике выступлений. Они будут проходить по плану.
Задача специалистов – сохранить прежний вид памятника архитектуры.