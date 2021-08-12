Губернатор Кубани поздравил военных с Днем Военно-воздушных сил

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил военных с Днем Военно-воздушных сил. 12 августа в России отмечается 109 лет с момента создания ВВС. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Кубань за это время оставила большой след в истории российской военной авиации. Наше училище имени Серова – единственное в стране, все выпускники бесстрашно сражались в годы войны. А нынешнее поколение продолжает традиции и защищает уже мирное небо, - написал глава в соцсетях.

Также Кондратьев рассказал, что за всю историю вуза на работу вышло 33 тысячи пилотов, из которых 15 тысяч – выпускники 67 стран мира, а восемь отправились в космос.