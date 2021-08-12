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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обеспокоен ситуацией с разливом нефти в порту Новороссийска. Об этом он написал в телеграме.

– Сегодня встречусь с генеральным директором Каспийского трубопроводного консорциума. Обсудим ликвидацию последствий и сами последствия произошедшей аварии, – написал в социальной сети глава Кубани.

Напомним, что после разлива нефти в Новороссийске органы МВД возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды). Специалисты уже сделали забор проб воды в месте ЧП. По предварительной информации, выброс случился еще 7 августа.

Изначально сообщалось, что загрязнение распространилось на 200 кв. м акватории. Однако накануне институт космических исследований РАН посмотрел на ситуацию со спутника и дал новые цифры. Они были в 400 раз больше изначально .

Сейчас следователи изучают сразу несколько версий произошедшего. Специалисты связывают случившееся с внутренней поломкой полости гидрокомпенсатора.